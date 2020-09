O surto de covid-19 na Casa de Repouso Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, já fez 64 infetados.

Dos 59 utentes do lar, só 12 não foram infetados, encontrando-se em Fátima.

Onze utentes estão internados no Hospital Distrital de Santarém e nove no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Dezassete funcionários do lar, incluindo a própria médica, também foram infetados.

No sábado soube-se que morreram dois dos idosos do lar que estavam internados no Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A presidente do Conselho de Administração do HDS, Ana Infante, disse que os dois idosos tinham “prognóstico reservado e comorbilidades associadas”.

A poucos quilómetros da Casa de Repouso Fonte Serrã, um outro lar, da mesma família, tem 10 utentes contaminados e quatro funcionários.