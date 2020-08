(Notícia atualizada com dados oficiais da ARS de Lisboa e Vale do Tejo)

Há um novo foco de covid-19 em mais um lar, desta vez na Costa da Caparica.

De acordo com os dados oficiais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo enviados à TVI, no lar Casa dos Sempre Jovens há 20 casos positivos: 12 em residentes (num total de 29 utentes) e 8 funcionários (de um total de 16 trabalhadores).

"Como é habitual, a autoridade de saúde local visitou o lar e determinou as medidas de Saúde Pública adequadas à situação, tendo em consideração as orientações da DGS (nomeadamente a desinfeção do edifício, testagem, separação dos casos positivos dos casos negativos e isolamento profilático dos contactos de alto risco)", indicou a ARS.