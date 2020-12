Um incêndio em habitação deflagrou este domingo em Rio Tinto (Porto) e provocou queimaduras a uma mulher, mas sem gravidade, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto referiu que a causa provável do incêndio que hoje deflagrou pelas 19:00 numa habitação unifamiliar localizada na Rua Pedro Nunes, na freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar (Porto), estará relacionada com “fuga de gás”.

O incêndio terá sido provocado por um problema de fuga numa botija de gás”, disse a fonte do CDOS.

A inquilina da habitação, uma mulher, ficou com queimaduras e “está a ser assistida no local”, mas segundo o CDOS do Porto não corre risco de vida.