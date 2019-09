O primeiro autocarro 100% autónomo, ou seja, sem condutor, a circular em Portugal, vai estar a partir desta segunda-feira aberto ao público.

Este minibus tem capacidade para levar 12 passageiros, integra a rede MobiCascais, e vai funcionar todos os dias úteis entre as 08h30 e as 17h30.

Este veículo, que tem uma via própria de circulação, vai fazer a ligação entre a Estação de Carcavelos e a Nova School of Business and Economics, localizada na freguesia.

A viagem inaugural deste pequeno autocarro, ocorreu em Maio, com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, e o Presidente da Câmara, Carlos Carreiras.

O município investiu 250 mil euros na aquisição do veículo, desenvolvido pela empresa Tula, acrescidos de mais 250 mil euros para a manutenção durante cinco anos.

As viagens neste mini transporte público são gratuitas durante o período experimental.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, e a jornalista da TVI Rita Barão Mendes fizeram a primeira viagem do dia.