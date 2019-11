O refeitório e o bar do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, em Cascais, foram na segunda-feira encerrados após a realização de uma vistoria pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A TVI recebeu denúncias de utentes e funcionários do hospital sobre a falta de condições nos espaços de refeições. Uma delas foi feita por um funcionário que trabalha no centro há já 40 anos. Diz-se farto daquilo que considera "serem as más condições" do bar e de da cozinha do refeitório.

Foi por falta de higiene e por obras que não têm sido feitas, inclusivamente a cozinha, acho que tinha lá coisas que não são usadas há 20/30 anos" e acrescenta "eu tenho uma fotografia dos bolos no bar, às 07:30 da manhã, com as baratas a passear. E no meu refeitório também tenho sempre baratas com fartura. É só levantar o inox e é às carradas".

Contactada pela TVI, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou o encerramento dos espaços onde foram detetadas irregularidades. Em comunicado, asseguram a continuidade das refeições através de empresas externas.

A administração do Centro de Reabilitação explicou que os espaços em causa são explorados por duas empresas subcontratadas e disse que estão a realizar diligências junto das mesmas para apurar responsabilidades.