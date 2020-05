A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou esta terça-feira, em comunicado, que foi detido um agente do efetivo do Comando Metropolitano de Lisboa, por suspeita da prática de um crime de violência doméstica.

O detido, com 38 anos de idade, encontra-se ausente do serviço, por doença, desde o início do ano de 2018, tendo cumprido, entretanto, um período de suspensão preventiva do exercício de funções na sequência de procedimento disciplinar", refere a PSP.