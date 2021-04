Portugal regista esta sexta-feira mais quatro mortes e 553 novos casos de covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Invertendo uma tendência recente, o índice de transmissibilidade (Rt) e a incidência (casos por 100 mil habitantes) desceram. O valor do Rt está agora em 1,05 ao nível nacional, sendo de 1,04 no continente. Esses mesmo valores eram de 1,06 e 1,05 no último balanço. Quanto à incidência, são agora 71,6 os casos por 100 mil habitantes em todo o país, 68 no continente. No boletim anterior eram 72 e 69, respetivamente.

Segundo o boletim divulgado pela DGS, estão internados 429 em enfermaria, mais seis do que na quinta-feira, e 101 nos cuidados intensivos, menos oito.

Os dados revelam também que 596 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 787.607 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.