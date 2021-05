Portugal não registou qualquer morte nas últimas 24 horas, mas foram confirmados 572 novos casos de covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com mais 264 casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como aquela em que a pandemia é mais prevalente, registando 46% dos casos reportados nas últimas 24 horas.

Os internamentos em enfermaria (233) e em unidades de cuidados intensivos (53) mantém-se estáveis, não tendo sido registada alteração desde quarta-feira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 105 casos, para um total de 22.452 e que 467 pessoas foram dadas como recuperadas.

No total, e desde o início da pandemia em março de 2020, foram consideradas recuperadas da infeção 807.532 pessoas.

Os contactos que as autoridades de saúde têm em vigilância aumentaram, com mais 1.221 pessoas, para um total de 21.834.

Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado na terça-feira pela DGS, 3.526.688 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose e 1.654.55 já têm a vacinação completa, tendo sido administradas na última semana um total de 516.911 doses.

Os dados da DGS indicam que 34% da população portuguesa recebeu a primeira dose e que 16% já foi vacinada com duas doses das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o boletim, a região Norte tem hoje 159 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.803 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 264 casos, contabilizando-se até agora 320.165 casos e 7.211 mortos atribuídos à covid-19.

Na região Centro registaram-se mais 64 casos, acumulando-se 119.700 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 22 casos, totalizando 30.138 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 11 infeções, acumulando-se 22.201 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 14 novas infeções, contabilizando 9.674 casos e 69 mortes devido à covid-19.

Os Açores registam 38 novos casos, contabilizando 5.325 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 461.838 mulheres e 384.808 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 360 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.940 eram homens e 8.082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.