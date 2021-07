Portugal regista esta quinta-feira mais nove mortes e 3.269 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do segundo dia consecutivo com mais de três mil casos, havendo ainda um acréscimo no número de óbitos, que não era tão alto desde abril.

Nos hospitais há agora 599 pessoas internadas (menos quatro), das quais 136 estão em unidades de cuidados intensivos (mais seis).

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 1.574 casos, 48% do total nacional. Foi também naquela região que se registaram a maioria das mortes (sete).