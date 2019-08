/ AG com Lusa

/ AG com Lusa

A PSP deteve quinta-feira, em Vila do Conde, um homem de 46 anos suspeito da prática do crime de violência doméstica, divulgou esta sexta-feira aquela força policial.

Os agentes detiveram o homem "na sequência da prática de injúrias e ameaças sobre a sua companheira".

Em comunicado, a PSP recorda que desde março de 2013 tem em funcionamento, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o Gabinete de Atendimento e Informação a Vítimas - GAIV - para onde são encaminhadas todas as vítimas de violência doméstica do concelho do Porto para efeitos de atendimento personalizado e especializado.