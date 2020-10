As autoridades detiveram entre segunda e terça-feira quatro homens por suspeita do crime de violência doméstica, nos concelhos de Sintra e de Oeiras, divulgou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que os quatro homens, com idades entre os 31 e os 48 anos, são suspeitos de injuriar, controlar, ameaçar e adotar comportamentos agressivos para com as companheiras, em alguns dos casos com filhos menores.

Os quatro detidos foram presentes a tribunal, para 1.º interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com as vítimas.