Um homem de 84 anos matou, esta segunda-feira, a mulher de 80 anos, com recurso a arma branca em Pedroso, Vila Nova de Gaia, confirmou fonte da GNR do Porto à TVI24. O crime aconteceu em contexto de violência doméstica, apesar do não haver histórico deste tipo de crime entre o casal.

Segundo uma testemunha, os gritos da vítima foram ouvidos da rua e ninguém poderia prevêr o que aconteceu esta segunda-feira de manhã.

"Eles dava-se bem. O que nós víamos era eles diariamente a irem fazer a caminhada. Aparentemente, nunca se ouviu nada e davam-se bem. Toda a gente achava que eles se davam bem", contou uma testemunha à TVI24.

O suspeito foi detido e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.