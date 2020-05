O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou este sábado a detenção de um homem de 57 anos, por violência doméstica, no concelho da Guarda.

No âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR apurou que o suspeito “exercia violência física e psicológica sobre a sua mulher e a sua filha de 52 e 14 anos, respetivamente, o que culminou no cumprimento de um mandado de detenção”.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Guarda para primeiro interrogatório e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.