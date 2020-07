Um homem regou a companheira com álcool e pegou-lhe fogo em casa, na tarde de domingo, na localidade de Foros da Catrapona, no Seixal.

Segundo apurou a TVI24 junto dos Bombeiros Voluntários do Seixal, a vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau e foi transportada em estado grave para hospital Garcia de Orta, em Almada.

Também o suspeito ficou ferido na sequência do fogo, e foi transportado para o mesmo hospital com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 18.18, por um popular, para aquilo que se pensava ser um incêndio numa habitação. Para o local foram destacados 17 operacionais acompanhados por quatro viaturas, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro.

De acordo com a GNR, em declarações à TVI24, o crime está relacionado com violência doméstica. Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito e a vítima já estavam a receber assistência por parte dos bombeiros.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal, que está agora a investigar o crime.