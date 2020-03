Um homem de 35 anos foi detido na terça-feira, no Cacém, por suspeita da prática dos crimes de violência doméstica e ofensa à integridade física qualificada, crimes pelos quais já fora detido em 2019, encontrando-se sob vigilância eletrónica.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa avança que, apesar das medidas de coação aplicadas – proibição de contactos - o suspeito continuou a perseguir a vítima, “contactando-a e ameaçando a sua integridade física e a dos seus filhos”, o que foi revelador para as autoridades que as medidas de coação já aplicadas “não eram adequadas e suficientes para a cessação do perigo e da continuação da atividade delituosa que motivaram a sua aplicação”.

O detido foi presente no tribunal judicial da comarca de Cascais, em sede de primeiro interrogatório, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.