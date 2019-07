Uma mulher de nacionalidade russa foi detida depois de, na madrugada desta terça-feira, ter agredido o marido com um murro, à saída de um café, em Grândola, quando estava na presença da filha menor de quatro anos e da enteada de 19.

Ao que a TVI apurou, a mulher de 44 anos estava embriagada quando agrediu o marido. Ao chegar ao local, a GNR acabou por ser também insultada e agredida, assim como uma cidadã que estava junto ao casal.

O homem declarou às autoridades que já tinha sido vítima de agressões mais vezes, durante os últimos quatro anos, mas confessou nunca ter apresentado queixa.

A mulher possui pendente um processo de afastamento coercivo, por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A detida permaneceu durante a noite nas instalações do Posto Territorial do Torrão e foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Grândola, tendo o processo baixado a inquérito.