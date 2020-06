A GNR de Coruche anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um homem de 24 anos pelo crime de violência doméstica. A detenção aconteceu em flagrante delito, no último domingo, em Coruche.

Um militar da GNR que estava de folga e que circulava na zona, apercebeu-se de vários gritos vindo do exterior de uma habitação e, depois de se aproximar do local, verificou que uma mulher com uma criança colo, estava a sofrer agressões físicas e verbais", diz a GNR em comunicado.