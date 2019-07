Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi assassinada durante a noite na residência onde vivia, na freguesia do Jardim do Mar, concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, indicou esta segunda-feira fonte dos Bombeiros Voluntários da localidade.

Segundo o comandante da corporação, o alerta foi dado pelo irmão da vítima, pouco depois das 01:00, tendo os bombeiros deslocado para o local, no sítio da Piedade, uma ambulância e dois elementos.

Quando chegámos, já era cadáver, já não havia nada a fazer", indicou, sublinhando que as autoridades policiais foram informadas, encontrando-se no local a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública.

O crime terá ocorrido num quadro de violência doméstica e foi alegadamente cometido pelo companheiro da vítima, desconhecendo-se o modo como o praticou.