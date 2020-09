A GNR anunciou esta quinta-feira que deteve, entre segunda e terça-feira, três homens por violência doméstica nos concelhos de Felgueiras, Marco de Canaveses e Amarante, distrito do Porto.

Num dos casos, relativo a Marco de Canaveses, o suspeito tem 46 anos e exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira, de 44 anos, segundo um comunicado policial.

No segundo caso, ocorrido no concelho de Amarante, o homem tem 42 anos e é consumidor de substâncias psicotrópicas. Foi detido pelos militares por exigir dinheiro à sua companheira, de 37 anos, com "ameaças de morte através da colocação de facas no pescoço da vítima".

Aos dois arguidos foram aplicadas, como medidas de coação, o afastamento da residência e proibição de contactos com as vítimas, ficando controlados por pulseira eletrónica.

No terceiro caso, em Felgueiras, o suspeito, de 32 anos, foi detido por "agredir fisicamente a vítima, sua namorada, de 35 anos, movido por ciúmes".

O suspeito ficou proibido de contactos com a vítima, por determinação do tribunal de Penafiel.