Um homem de 37 anos, detido pela GNR, por violência doméstica, está proibido pelo tribunal de entrar no concelho do Sabugal, onde a vítima reside, foi anunciado esta sexta-feira.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na quinta-feira, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

A mesma fonte refere que a investigação “decorria há duas semanas” e os militares “apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica, sobre a sua companheira, de 37 anos, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção”.

No decorrer de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu uma caçadeira e uma arma de ar comprimido, que estavam na posse do suspeito.

O homem, com antecedentes criminais pelo crime de incêndio florestal, foi presente ao Tribunal Judicial da Guarda, que lhe aplicou as medidas de coação de “não poder entrar no concelho onde a vítima reside, bem como de não a poder contactar, por qualquer meio”.