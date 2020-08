O presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, revelou esta sexta-feira, na conferência de imprensa sobre a Covid-19, que ainda não se sabe se a vacina para combater o novo coronavírus vai ser ou não de uma só dose.

Segundo Rui Santos Ivo, este "é um processo que está a ser feito com muita antecipação" e "o que está a ser feito é apoiar o processo de desenvolvimento das vacinas e depois a sua distribuição".

“Teremos que ter vacinas em determinados prazos, sendo que elas não vão surgir todas ao mesmo tempo, depois teremos vacinas com características diferentes que serão dirigidas a diferentes grupos da população”, esclarece.

Também Graça Freitas afirmou que vai ser dada prioridade a grupos vulneráveis e aos cuidadores e que ainda não há certezas quanto às doses da vacina.

"Vão ser estabelecidos os grupos prioritários para a vacinação. São definidos por especialistas e vão ter a primeira linha de consideração o tipo da vacina e saber a que grupos específicos essa vacina se destina, grupos etários por exemplo. A prioridade vai para os grupos vulneráveis e para os cuidadores", afirmou a diretora-geral da saúde, lembrando que é necessário aguardar pelas especificidades da vacina.

A decisão quanto à vacinação ser ou não obrigatória, Graça Freitas esclarece que a decisão "não está fechada" e que isso depende das características da vacina e de outro

"A lei portuguesa permite que se torne a vacina obrigatória pela saúde pública", afirmou.

Já o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, diz que a aquisição corresponde a uma quantidade de 690 mil doses e que a distribuição deverá começar a ocorrer a partir do final do ano.

“Mas sempre dependente da avaliação da Agência Europeia do Medicamento e da autorização da vacina a nível europeu”.

Situação dos lares mantém “alguma estabilidade”

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, começou a conferência de imprensa por fazer um ponto de situação do número de testes feitos em Portugal.

Garantindo que "não houve uma diminuição de testagem" por ser agosto, Lacerda Sales revelou que desde 1 de março foram feitos cerca de 1.9 milhões de testes e que está a ser feita uma média de 13.600 testes por dia.

Quanto à situação dos lares, o secretário de Estado da Saúde diz que mantém “alguma estabilidade”, havendo 70 lares com casos de Covid. No total, estão infetados 532 utentes e 229 profissionais destas unidades e 102 utentes estão internados em hospitais.

“A situação destes utentes em idades mais avançadas inspira sempre cuidados acrescidos e por isso continuamos a acompanhar os surtos com atenção no terreno num trabalho em parceria com a Segurança Social, as instituições e as autarquias”.

Lacerda Sales esclareceu ainda que não é feita distinção entre lares legais e lares ilegais. "É feito um acompanhamento em conjunto com a Segurança Social e a Proteção Civil e estão 2600 lares identificados".