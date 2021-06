Foi detido um homem suspeito de matar a mulher a tiro quando esta dormia, em Castanheira de Pera, no passado dia 4 de junho.

O detido, de 59 anos, estava, segundo a Polícia Judiciária, "em parte incerta" desde então e foi localizado e capturado na zona de Gondomar, com o apoio da GNR de Fânzeres,

Segundo a PJ, este homem é o "presumível" autor de um crime de homicídio qualificado e de um crime de detenção de arma proibida.

Os factos aconteceram no passado dia 4 do corrente mês de junho, na localidade de Castanheira de Pera, e ocorreram em contexto de violência doméstica, tendo o arguido surpreendido a vítima, na sua residência, quando se encontrava deitada, no seu quarto, desferindo-lhe dois tiros, que a atingiram mortalmente", explica a Polícia Judiciária, em comunicado divulgado neste sábado.