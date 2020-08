Um homem foi atropelado por um comboio este domingo de madrugada, na zona de Vala do Carregado, Vila Franca de Xira, estando a circulação ferroviária interrompida no sentido Norte-Sul, informou hoje o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O atropelamento ferroviário ocorreu às 06:30, na estação de Carregado, desconhecendo-se ainda os contornos do acidente e a idade da vítima, segundo fonte do CDOS.

Para o local foram enviados três veículos dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, a GNR, as Infraestruturas de Portugal e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de seis veículos e 14 operacionais, que às 08:30 ainda se encontravam no local.

A circulação ferroviária está interrompida no sentido Norte-Sul, sem previsão de quando poderá ser normalizada.