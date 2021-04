A GNR resgatou 25 cães de um canil ilegal, sem condições, em Castelo Branco. Cerca de metade dos animais eram crias.

O resgate ocorreu na segunda-feira e uma pessoa foi identificada, segundo a Guarda.

No seguimento de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde verificaram um canil não licenciado. Em colaboração com o médico veterinário municipal de Castelo Branco, foram resgatados 25 cães, 12 dos quais ainda crias, de instalações sem condições, com espaços pequenos e sem luz solar", explicou a GNR, em comunicado.