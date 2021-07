Uma mulher de 72 anos morreu este domingo afogada na Barragem Marechal Carmona, no concelho de Idanha-a-Nova, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco e do Comando-Geral da GNR.

O alerta às autoridades foi feito às 12:33, tendo acorrido ao local os Bombeiros de Idanha-a-Nova, a viatura médica de emergência e reanimação de Castelo Branco do INEM e a GNR, com seis elementos e três veículos, afirmou fonte do CDOS.

Segundo a GNR, a vítima, “de nacionalidade portuguesa, estaria acompanhada por duas amigas”, desconhecendo-se para já as circunstâncias da morte.