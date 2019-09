Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida hoje na Autoestrada 2, na zona de Castro Verde (Beja), disse fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a vítima mortal é uma mulher de 20 anos, de nacionalidade angolana, tendo o óbito sido declarado no local.

Os feridos graves, de acordo com a fonte da GNR, são uma mulher, de 25 anos, que foi transportada para o Hospital de Beja, e uma menina, de 9 anos, que foi levada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ambas também de nacionalidade angolana.

Os feridos ligeiros são uma mulher de 49 anos, de nacionalidade angolana, e um homem de 63, que foram transportados para o Hospital de Beja.

A fonte da GNR indicou à Lusa que o acidente resultou de uma colisão do veículo em que seguiam as quatro pessoas de nacionalidade angolana, com outro que circulava à frente, conduzido pelo homem.

O acidente ocorreu na Autoestrada 2, ao quilómetro 172, no sentido sul-norte, na zona de Cerro dos Penedos, no concelho de Castro Verde.

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 19:07, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Castro Verde e de Ourique, uma viatura médica de emergência e reanimação, de Beja, e um helicóptero do INEM, além da GNR.

A fonte do CDOS adiantou que estiveram no local 25 operacionais, apoiados por nove veículos e um helicóptero que descolou no campo de futebol de Castro Verde.