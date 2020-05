Um militar da GNR foi agredido na noite deste domingo na Cavada, Paços de Ferreira, quando tentava pôr fim a um ajuntamento de quase 40 pessoas, sabe a TVI.

O militar ficou com ferimentos no rosto e no peito e teve de ser transportado ao Hospital Padre Américo, em Penafiel. Duas pessoas foram detidas, por resistência e agressão às autoridades.

O ajuntamento foi denunciado por um popular à GNR, que se deslocou ao local e foi recebida com agressividade pelos elementos do grupo.