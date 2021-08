O cavaleiro António Ribeiro Telles foi hospitalizado, no domingo, no Hospital do Espírito Santo, em Évora, após ter sido colhido numa corrida de touros que se realizou em Reguengos de Monsaraz.

O toureiro caiu do cavalo, enquanto tentava cravar um ferro no touro, e acabou por ser colhido pelo animal.

Segundo o site "Touro e Ouro", o toureiro sofreu um forte traumatismo craniano e chegou mesmo a sofrer uma paragem cardiorrespiratória, tendo ficado cerca de cinco minutos no chão, inanimado.

O médico António Peças, que se encontrava a prestar serviço na praça de touros de Reguengos de Monsaraz, foi fundamental para socorrer o toureiro no estado em que se encontrava", relata o o site "Touro e Ouro".

António Ribeiro Telles encontra-se livre de perigo, sendo as próximas horas fundamentais para a sua recuperação total.

A TVI tentou confirmar o internamento com o Hospital do Espírito Santo, que recusou prestar qualquer informação.