Um dos arguidos do caso de Tancos, acusado de participar no assalto aos paióis foi novamente detido. Desta vez por suspeitas de extorsão.

A TVI sabe que foi detido por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. O homem, João Pais, conhecido no processo de Tancos por Caveirinha, estava em prisão preventiva no âmbito do caso do furto das armas, mas acabou em liberdade devido à Covid-19. Antes do mediático caso dedicava-se à venda de automóveis.

Uma vez que estava fora da cadeia foi junto de um comprador de duas viaturas, ao stand da familia, exigir o pagamento. O homem acabou por ligar para as autoridades a queixar-se que estava a ser coagido pelo arguido do caso de Tancos que acabou detido e ainda será presente a juiz para aplicação da medida de coação. João Pais nega que tenha coagido ou extorquido o comprador dos automóveis.

Recorde-se que o processo de Tancos tem mais arguidos que também estão envolvidos noutros processos judiciais como é o caso de João Paulino, alegado cabecilha do furto e que confirmou durante a fase de instrução que participou, e António Laranjinha, acusados no caso das Glock furtadas da PSP.

O caso de Tancos aguarda a decisão instrutória marcada para dia 26 de junho.

Entretanto em comunicado o comando GNR de Faro refere que deteve duas pessoas pelo crime de extorsão. A investigação ao crime decorria há duas semanas, após a denúncia.

Os dois homens terão tentado extorquir 10 mil euros a um cidadão através de ameaças e agressões físicas.

Nas duas buscas domiciliárias e quatro a veículos foram aprendidos 10.961 euros, 16 doses de haxixe, oito telemóveis, cinco aparelhos informáticos e diversos aparelhos pirotécnicos.

Os dois detidos são irmãos.