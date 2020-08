Cinco elementos da GNR ficaram feridos esta sexta-feira durante o incêndio que lavra na freguesia de Cavez, Cabeceiras de Basto.

À TVI24, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga (CDOS) revelou que a equipa do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) da GNR estava no local do incêndio e foi forçada a atravessar uma linha de fogo, devido à mudança de vento.

Os militares estão a receber assistência mas os ferimentos serão ligeiros, explicou a mesma fonte.

Fonte nos Bombeiros Voluntários de Fafe adiantou à Lusa que os operacionais foram transportados para Fafe para receberem assistência médica.

O alerta para o incêndio em Cabeceiras de Basto foi dado às 16:45 e, pelas 19:00, as chamas eram combatidas por 105 operacionais, 32 viaturas e quatro meios aéreos. Segundo o CDOS, não há povoações em risco.