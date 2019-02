As autoridades retomaram, esta quinta-feira, as buscas para encontrar o homem de 77 anos que está desaparecido desde quarta-feira em São Romão, Seia, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, as buscas foram suspensas pelas 00:10 e "retomadas pela GNR às 07:00 e pelos bombeiros às 08:00".

O alerta para o desaparecimento do homem, "que sofre de Alzheimer", foi dado pelas 18:00 de quarta-feira, segundo o CDOS.

A fonte referiu que foi uma filha que informou as autoridades que o pai não era visto desde as 14:00.

Participam nas buscas um total de 23 homens e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de São Romão e da GNR.