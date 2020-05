Uma jovem de 15 anos morreu este sábado vítima de atropelamento ferroviário no apeadeiro Barreiro A, no distrito de Setúbal, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste.

Segundo Acácio Coelho, o corpo da rapariga foi transportado para os serviços de medicina legal do hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 13:33, tendo o acidente obrigado à interrupção da circulação ferroviária entre Barreiro e Setúbal durante cerca de uma hora e meia, indicou o responsável.

A PSP está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ferroviário.

As operações de socorro mobilizaram seis veículos e 14 operacionais dos bombeiros do Sul e Sueste (Barreiro), PSP e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).