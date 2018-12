O despiste de um pesado de mercadorias no IP3, em Cunhedo, concelho de Penacova, causou um morto, quatro feridos, dois deles em estado grave, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova. O desastre obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (CDOS), o alerta para o acidente foi recebido às 18:44, na zona de Oliveira do Mondego, concelho de Penacova (distrito de Coimbra), numa zona do IP3 sem separador central

O comandante António Simões, dos Bombeiros Voluntários de Penacova, indicou à TVI24 que a vítima mortal é um sexagenário e que os feridos são três mulheres e outro indivíduo. Quando os bombeiros chegaram ao local, a única pessoa que ainda se encontrava dentro da viatura era a vítima mortal.

Segundo disse à Lusa a GNR - que inicialmente tinha dado a indicação de dois mortos, mas que corrigiu depois o balanço -, na sequência da primeira colisão os ocupantes dos carros terão saído das viaturas, no momento em que um pesado de mercadorias se despistou e acabou por atropelá-los e por abalroar três veículos - incluindo os dois carros envolvidos no acidente inicial.

De acordo com a fonte do Comando Territorial de Coimbra, há dois mortos confirmados, mas a GNR não dispunha ainda de informação sobre o estado clínico das restantes vítimas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra referiu que no local estão meios da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Incialmente, fonte do CDOS confirmara à TVI24 o despiste de um pesado de mercadorias, acidente que "envolveu três automóveis ligeiros", havendo a registar um morto e três feridos".

Ainda não há previsão sobre quando será retomada a ciculação no IP3, na zona de Penacova.