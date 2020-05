Um homem de 65 anos morreu hoje na sequência do despiste do motociclo que conduzia em Cedrim, Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado cerca das 21:00 para um despiste, na estrada que liga Paçô a Cedrim.

Segundo a mesma fonte, o motociclista despistou-se e caiu numa ribanceira, tendo o óbito sido declarado no local do acidente.

Ao local acorreram os Bombeiros de Sever do Vouga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Aveiro e a GNR.