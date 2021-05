O Santuário de Fátima poderá vir a acolher cerca de 7500 pessoas nas celebrações da próxima semana.

Segundo apurou a TVI, a logística da peregrinação é semelhante à do passado mês de outubro.

Os peregrinos, sozinhos ou em grupos de famílias, têm de ficar nos círculos desenhados no recinto, mantendo distâncias, mas a TVI sabe que estão a ser criadas condições para que entrem mais cerca de 1500 pessoas do que na última grande peregrinação, quando a lotação máxima ficou pelos seis mil lugares.

As entradas no recinto vão ser controladas por funcionários e voluntários, com o apoio da GNR. As celebrações deste 13 de maio são presididas pelo cardeal José Tolentino Mendonça.