O Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes Calado, assumiu a dificuldade em recrutar "em quantidade e em qualidade", afirmando que faltam cerca de 800 pessoas para um quadro equilibrado que responda às necessidades da Marinha.

Em declarações aos jornalistas à margem do CONTEX-PHIBEX, o maior exercício naval organizado pela Marinha Portuguesa em 2019, o CEMA admitiu que a maior preocupação em relação à força que comanda é o recrutamento e retenção dos recursos humanos.

Assim, segundo o almirante Mendes Calado, faltam cerca de 800 pessoas para se alcançar "um quadro de pessoal equilibrado para aquilo que são as necessidades reais da Marinha".

O afastamento das famílias, filhos e restantes relações pessoais "não é simpático", prosseguiu o CEMA, que defendeu a necessidade de "criar condições de atratividade na instituição" que faça com as pessoas tenham vontade de escolher a Marinha como um projeto de vida.

E não está a ser fácil. Não está a ser fácil recrutarmos em quantidade e em qualidade as pessoas que as marinhas precisam porque as marinhas são instituições muito tecnológicas, precisam de gente talentosa para poder suportar quer as adversidades do ambiente em que trabalham quer as exigências técnicas que são exigidas para operar esta tipologia de navios", lamentou.