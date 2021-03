O diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier, alertou esta quarta-feira para a necessidade contratar psicólogos para os centros de saúde para se poder concretizar o modelo de resposta não farmacológica à depressão e ansiedade.

Miguel Xavier, que esta quarta-feira foi ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde, a pedido do Bloco de Esquerda, considerou o número de psicólogos nos cuidados de saúde primários "manifestamente insuficiente", sublinhando que o modelo de resposta usado em Portugal é de articulação entre médicos de família, psicólogos, enfermeiros e psiquiatras.

Este modelo precisa de gente dedicada do ponto de vista da psicologia nos centros de saúde" , considerou.

Questionado sobre articulação com os hospitais, Miguel Xavier disse que já há articulação entre cuidados hospitalares de psiquiatria e os cuidados de saúde primários, e que há "bons exemplos", mas vincou que "não há um modelo implementado para a resposta não farmacológica para a depressão e ansiedade no nosso país".

E isto não vai lá com 40, 50 ou 60 psicólogos. É preciso muito mais gente" , afirmou o responsável, que disse reconhecer que estes profissionais não poderão entrar todos de uma vez, mas que terão de entrar de forma progressiva.

Mas esta gente vai ser precisa para podermos dizer que temos este modelo implementado no nosso país, sem grandes assimetrias regionais, que é outro problema que me preocupa. Não é garantir que o modelo funciona em Lisboa, Porto e Coimbra e, depois, a restante região do país, como sempre, fica sem recursos", acrescentou.