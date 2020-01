Um doente com sarampo deu entrada na terça-feira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). A informação foi divulgada numa nota da Administração Regional de Saúde do Centro.

De acordo com este comunicado, trata-se de um caso importado de sarampo que já foi confirmado laboratorialmente.

O Delegado de Saúde Regional do Centro confirma que ontem, 28 de janeiro, deu entrada uma notificação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) sobre um caso importado de sarampo, que já foi confirmado laboratorialmente."

O texto informa ainda que foram encetados todos os procedimentos estipulados para estes casos, nomeadamente o "envio de amostras de produtos biológicos para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", a "identificação de contactantes para verificação de estado imunitário e eventual vacinação".

A ARS Centro informa que "o sarampo é uma doença contagiosa habitualmente benigna, que pode ser grave, sobretudo em adultos, mas cuja vacinação, em tempo devido, constituí um dos maiores sucessos do Programa Nacional de Vacinação".

Quando há registo de um caso importado, este "em contacto com a população nacional pode encontrar pequenas bolsas de pessoas suscetíveis e provocar pequenos surtos".