O bispo de Setúbal, José Ornelas Carvalho, foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), substituindo no cargo o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, informou a agência Ecclesia.

José Ornelas foi eleito presidente do Conselho Permanente da CEP e como vice-presidente os bispos portugueses elegeram Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.

A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está reunida em Fátima desde segunda-feira e até quarta-feira para eleger o substituto de Manuel Clemente, presidente da CEP e também do seu Conselho Permanente.

A vice-presidência da CEP era ocupada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima.

Os prelados elegeram ainda como vogais do Conselho Permanente para o triénio 2020-2023 Manuel Clemente, Manuel Linda (bispo de Porto), José Cordeiro (bispo de Bragança-Miranda), António Marto (bispo de Leiria-Fátima) e Francisco Senra Coelho (arcebispo de Évora)

O padre Manuel Barbosa mantém-se como secretário.

Para as diferentes comissões episcopais foram eleitos António Moiteiro, bispo de Aveiro (Educação Cristã e Doutrina da Fé), José Traquina, bispo de Santarém (Pastoral Social e Mobilidade Humana), Joaquim Mendes, Auxiliar de Lisboa (Laicado e Família), António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real (Vocações e Ministérios), João Lavrador, bispo de Angra (Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais), Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo (Liturgia e Espiritualidade), Armando Esteves, Auxiliar do Porto (Missão e Nova Evangelização).

Os bispos elegeram ainda como delegados António Couto, bispo de Lamego (Relações Bispos/Vida Consagrada), Manuel Clemente (Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa), Nuno Brás, bispo do Funchal (Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia), José Ornelas (Conselho das Conferências Episcopais da Europa e Pontifício Colégio Português).