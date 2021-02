A freguesia de Rabo de Peixe foi responsável nas últimas 24 horas por 17 dos 19 casos de covid-19 nos Açores, subindo os ativos para 66, segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde.

As 1.754 análises realizadas na Região apenas apuraram casos na ilha de São Miguel, todos resultantes de transmissão comunitária, dois no concelho de Ponta Delgada, e os restantes 17 no concelho da Ribeira Grande, concentrados na vila de Rabo de Peixe.

Oito pessoas recuperaram da doença, sendo seis justamente naquela vila piscatória e duas no Pico.

A freguesia de Rabo de Peixe, com cerca de 10 mil habitantes, encontra-se sob uma cerca sanitária que foi redefinida geograficamente e que agora está concentrada na zona piscatória daquela vila.

De acordo com a Autoridade de Saúde, “só do rastreio em massa à comunidade escolar de Rabo de Peixe resultaram 21 novos casos positivos, de 1.454 testes efetuados entre os dias 25 e 27 de fevereiro”.

Não existem internamentos nos Açores e são 864 as vigilâncias ativas, continuando também ativa a cadeia de transmissão local na ilha do Pico, somando a região 66 casos, sendo 58 em São Miguel, seis no Pico, um na Terceira e um no Faial.

Ou seja, nas ilhas das Flores, Corvo, São Jorge, Graciosa e Santa Maria não há casos.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 3.870 casos, recuperaram da doença 3.670 pessoas e faleceram 29 doentes.