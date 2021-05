A GNR controlou, nesta segunda-feira, os acessos de um total de 1.425 trabalhadores na cerca sanitária em duas freguesias de Odemira, tendo impedido a entrada ou saída de 196 pessoas, por não apresentarem testes negativos à covid-19.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à agência Lusa que estes dados são referentes ao período entre as 05:00 e as 20:00, nos quatro postos de controlo que envolvem a cerca sanitária das freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve.

Neste período, do total de 1.425 pessoas controladas por motivos laborais, os militares da Guarda fiscalizaram a entrada e saída de 1.197 trabalhadores sazonais de empresas com atividade no interior da cerca sanitária e de 228 trabalhadores de outras profissões.

Foi rejeitada a entrada ou saída a 196 trabalhadores por não apresentarem teste [ao novo coronavírus] SARS-CoV-2 negativo no momento da fiscalização”, precisou a fonte.

As entradas e saídas para trabalhar ou apoiar idosos nas freguesias de Odemira sob cerca sanitária passaram a ser permitidas a partir de sábado, mas ficam dependentes de teste negativo à covid-19.

Na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo decidiu manter, devido à incidência de casos, a cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em vigor desde dia 30 de abril, mas com "condições específicas de acesso ao trabalho".

Os encargos com os testes realizados a trabalhadores sazonais afetos a explorações agrícolas e do setor da construção são da responsabilidade da empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados, ficou estabelecido no despacho.