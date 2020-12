Esta quinta-feira, dia 10 de dezembro, o site da TVI24 transmite em direto, a partir das 15:00, o anúncio dos vencedores da quarta edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal.

O evento, na sua quarta edição, contará com a participação dos autores das 18 peças finalistas, respetivos diretores dos media nacionais, regionais e académicos e professores-coordenadores, os membros dos júris e a família do jornalista Fernando de Sousa, falecido em 2014 e que dá nome ao prémio.

O prémio é atribuído a jornalistas e a estudantes cujos trabalhos tenham contribuído de forma notável para evidenciar e clarificar questões importantes a nível europeu ou que tenham promovido um melhor conhecimento das instituições ou políticas da União Europeia em Portugal.

Nesta edição, foi apresentado um número recorde de 93 candidaturas de jornalistas e estudantes de todo o país - 31 na categoria "Estudante", 16 na categoria "Regional" e 46 na categoria "Nacional".

A iniciativa culminará com um debate sobre os desafios e tendências do jornalismo em tempo de pandemia, que será transmitido na TVI24 no dia 19 de dezembro.

Neste debate participarão a comissária europeia Elisa Ferreira, diretores de vários meios de comunicação social portugueses e os vencedores da quarta edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa.