Há certificados de vacinação que estão a ser considerados inválidos no acesso aos restaurantes, apurou a TVI.

Estão a ser reportados casos em que, apesar de o cliente ter sido vacinado com as duas doses há mais de 14 dias, o certificado digital não é reconhecido pelo dispositivo eletrónico.

São problemas que têm a ver com a aplicação de leitura, que não funciona. Pode estar relacionada com a atualização de dados ou problemas no equipamento", disse Daniel Serra da PRO.VAR, a Associação Nacional de Restaurantes, à TVI.