Um incêndio está a consumir uma zona de mato no Peso da Régua, no distrito de Vila Real, mobilizando 94 operacionais e dois meios aéreos, segundo informação do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Os 94 operacionais estão apoiados por 23 viaturas, refere o CDOS de Vila Real.

O fogo começou às 12:45 na localidade de Aldarete, no Peso da Régua, acrescenta.

Neste momento, no distrito de Vila Real estão ativos cinco incêndios, mobilizando um total de 123 operacionais, 34 viaturas e dois meios aéreos.