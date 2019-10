Um homem suspeito de assaltos a residências na Costa da Caparica e Charneca da Caparica, em Almada, foi detido e colocado em prisão preventiva após ser presente a tribunal, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Numa nota publicada na sua página da Internet, a PGDL adianta que o homem foi detido e presente a tribunal para primeiro interrogatório por suspeitas da prática de quatro crimes de furto qualificado.

Os assaltos ocorreram, segundo a PGDL, entre 4 de junho e 28 de julho em residências na Costa da Caparica e Charneca da Caparica, concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

O homem alegadamente assaltava as casas através de arrombamento e levava eletrodomésticos, material informático diverso, relógios, ouro, dinheiro, entre outros.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada/Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da GNR.