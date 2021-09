Um taxista foi agredido nesta madrugada, no concelho de Almada, durante uma tentativa de assalto com arma de fogo.

De acordo com fonte do Comando Geral da GNR, o incidente ocorreu cerca das 02:30, na Charneca da Caparica, quando dois indivíduos ameaçaram o taxista com uma arma de fogo, mas este "acelerou" e "os suspeitos puseram-se em fuga".

A vítima, de 53 anos, sofreu "ferimentos ligeiros", depois de os agressores lhe "baterem na cabeça com a arma".

Os assaltantes fugiram sem conseguirem furtar nada, indicou, ainda, a GNR.