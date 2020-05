O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' de 56 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada esta terça-feira, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.

Já o segundo prémio, de 398.633,92 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 46.583,65 euros, vai contemplar dois jogadores, também no estrangeiro.

A chave sorteada esta terça-feira no Euromilhões é constituída pelos números 2, 10, 22, 27 e 41 e pelas estrelas 2 e 3.