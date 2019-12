O dique periférico do rio Mondego junto a Montemor-o-Velho, que estava em rotura iminente, acabou por rebentar ao início da noite deste domingo. Por precaução, as autoridades já tinham procedido à evacuação da zona baixa da localidade do Casal Novo do Rio, anunciou a Câmara.

Alertamos a população da zona suscetível a cheias da vila de Montemor-o-Velho para o risco muito elevado de cheia. Aconselhamos que acautele os seus bens e os seus animais, se proteja e recolha uma muda de roupa, medicação e documentos de identificação para a eventual necessidade de, em caso de emergência, evacuação das zonas sensíveis”, refere a informação da Câmara.

Momentos antes desta informação, a Câmara de Montemor-o-Velho lançou um alerta para as populações das zonas baixas da vila e ainda de Casal Novo do Rio e Ereira, na sequência do caudal elevado do Rio Mondego.