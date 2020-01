Uma das imagens mais comuns, principalmente na China durante o atual surto de coronavírus, é o uso de máscaras cirúrgicas.

Embora esteja provado que estas máscaras podem ajudar a evitar transmissões por contacto entre as mãos e a boca, os virologistas são céticos em relação à eficácia do uso das máscaras contra vírus transmitidos pelo ar:

"As máscaras cirúrgicas para o público não são uma proteção eficaz contra vírus ou bactérias transportadas no ar, que é como a maioria dos vírus é transmitida", explicou David Carrington, médico da Universidade de Londres, citado pela BBC.

"Por serem muito largas, não têm filtro de ar e deixam os olhos expostos", acrescentou o médico.

Este tipo de máscaras podem, no entanto, ajudar a diminuir o risco de contrair um vírus através de espirros ou tosse e fornecer alguma proteção contra as transmissões "mão-a-boca".

De acordo com o estudo da Universidade de New South Wales, do Reino Unido, uma pessoa toca na cara, em média, cerca de 23 vezes por hora.

Jonathan Ball, professor de virologia molecular da Universidade de Nottingham, reforça que num estudo feito em ambiente hospitalar "bem controlado", a máscara cirúrgica "era tão boa a prevenir a infecção por influência quanto um respirador específico".

No entanto, quando estudamos a eficácia destas máscaras na população em geral, os dados são menos convincentes" , acrescentou o médico.

Também o médico Jake Dunning, chefe de infecções emergentes da Public Health England, considera que "embora exista uma percepção de que o uso de máscaras cirúrgicas possa ser benéfico, na verdade há muito pouca evidência de benefício generalizado do uso fora desse ambiente clínico".

Para que estas máscaras tenham mais eficácia na proteção das pessoas, o médico recomenda que sejam utilizadas corretamente, trocadas com frequência e descartadas em segurança.

Apesar de não haver registo de casos de coronavírus em Portugal, a Direção-Geral da Saúde já fez saber que está a acompanhar a situação e deixou algumas recomendações sobre cuidados a ter em conta.

O novo vírus que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019, já infetou várias centenas de pessoas e provocou a morte a pelo menos 17.

Trata-se de um novo tipo de coronavírus, que é transmitido entre animais e que passou para os seres humanos, havendo já registos de transmissão pessoa a pessoa, mas ainda em circunstâncias não totalmente fundamentadas.