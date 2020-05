/ AM

No local estiveram os bombeiros de Almeirim e a GNR.

Segundo as autoridades, a ocorrência “não provocou vítimas, nem houve lugar a deslocados”.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, tratou-se de uma “situação de muito curta duração e muito localizada” em quatro ou cinco ruas de Fazendas de Almeirim, no concelho de Almeirim.

Um fenómeno extremo de vento causou hoje danos em cinco habitações em Fazendas de Almeirim, distrito de Santarém, e quedas de árvores, não tendo provocado vítimas, nem deslocados, disse fonte do CDOS de Santarém.

